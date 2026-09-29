У Львові стався інцидент з розбиттям медичного ртутного термометра

У Львові розбився ртутний термометр у квартирі на вулиці Каліча Гора. Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку о 17:04 25 вересня.
На місце події оперативно прибули спеціалісти групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Вони провели механічний збір ртуті та здійснили всі необхідні демеркуризаційні заходи.
Якщо у вас трапилася схожа ситуація, слід дотримуватися простих, але важливих правил:
Основні рекомендації рятувальників:
- Виведіть з приміщення дітей та тварин, щоб запобігти отруєнню.
- Ізолюйте кімнату, де розбився термометр. Уникайте ходити по забрудненому ділянці, аби не рознести ртуть по дому.
- Не торкайтеся ртуті голими руками. Не використовуйте віник чи пилосос для збору кульок ртуті — це лише погіршить ситуацію.
- Зібрати ртутні кульки ефективно можна за допомогою шприца, гумової груші, скотчу чи лейкопластиру.
- Покладіть зібрану ртуть, уламки термометра і всі забруднені матеріали у герметичну скляну ємність з водою. Щільно закрийте її кришкою.
- Обов’язково провітріть приміщення, щоб знизити концентрацію парів ртуті.
Важливо: Не викидайте ртуть, уламки чи забруднені матеріали у сміття або каналізацію. Це становить небезпеку для навколишнього середовища та здоров’я людей.
Найголовніше — залишайтеся спокійними. Дійте обачно і відповідально, щоб мінімізувати ризики.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua