У Львові стався інцидент з розбиттям медичного ртутного термометра
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У Львові стався інцидент з розбиттям медичного ртутного термометра

Марко Лук'яненко

У Львові розбився ртутний термометр у квартирі на вулиці Каліча Гора. Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку о 17:04 25 вересня.

На місце події оперативно прибули спеціалісти групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Вони провели механічний збір ртуті та здійснили всі необхідні демеркуризаційні заходи.

Якщо у вас трапилася схожа ситуація, слід дотримуватися простих, але важливих правил:

Основні рекомендації рятувальників:

  • Виведіть з приміщення дітей та тварин, щоб запобігти отруєнню.
  • Ізолюйте кімнату, де розбився термометр. Уникайте ходити по забрудненому ділянці, аби не рознести ртуть по дому.
  • Не торкайтеся ртуті голими руками. Не використовуйте віник чи пилосос для збору кульок ртуті — це лише погіршить ситуацію.
  • Зібрати ртутні кульки ефективно можна за допомогою шприца, гумової груші, скотчу чи лейкопластиру.
  • Покладіть зібрану ртуть, уламки термометра і всі забруднені матеріали у герметичну скляну ємність з водою. Щільно закрийте її кришкою.
  • Обов’язково провітріть приміщення, щоб знизити концентрацію парів ртуті.

Важливо: Не викидайте ртуть, уламки чи забруднені матеріали у сміття або каналізацію. Це становить небезпеку для навколишнього середовища та здоров’я людей.

Найголовніше — залишайтеся спокійними. Дійте обачно і відповідально, щоб мінімізувати ризики.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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