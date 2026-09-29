У Львові стався інцидент з розбиттям медичного ртутного термометра

У Львові розбився ртутний термометр у квартирі на вулиці Каліча Гора. Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку о 17:04 25 вересня.

На місце події оперативно прибули спеціалісти групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Вони провели механічний збір ртуті та здійснили всі необхідні демеркуризаційні заходи.

Якщо у вас трапилася схожа ситуація, слід дотримуватися простих, але важливих правил:

Основні рекомендації рятувальників:

Виведіть з приміщення дітей та тварин, щоб запобігти отруєнню.

Ізолюйте кімнату, де розбився термометр. Уникайте ходити по забрудненому ділянці, аби не рознести ртуть по дому.

Не торкайтеся ртуті голими руками. Не використовуйте віник чи пилосос для збору кульок ртуті — це лише погіршить ситуацію.

Зібрати ртутні кульки ефективно можна за допомогою шприца, гумової груші, скотчу чи лейкопластиру.

Покладіть зібрану ртуть, уламки термометра і всі забруднені матеріали у герметичну скляну ємність з водою. Щільно закрийте її кришкою.

Обов’язково провітріть приміщення, щоб знизити концентрацію парів ртуті.

Важливо: Не викидайте ртуть, уламки чи забруднені матеріали у сміття або каналізацію. Це становить небезпеку для навколишнього середовища та здоров’я людей.

Найголовніше — залишайтеся спокійними. Дійте обачно і відповідально, щоб мінімізувати ризики.