У Львові відбудеться прем’єра книги “Командири перемоги”

Інформагентство «Укрінформ» видало книжку з інтерв’ю українських військових командирів, які безпосередньо беруть участь у російсько-українській війні й ухвалюють критичні рішення на полі бою. Назва видання — «Командири перемоги».

Це колекційне, розкішне видання. У нього ввійшли 20 історій українських командирів та їхніх підрозділів.

Інтерв’ю фактично стали хронікою подій, які переживала країна після початку повномасштабного вторгнення. Журналісти зустрічалися з героями в моменти, коли кордон Росії вже не здавався недосяжним. Вони були на зв’язку під час перших розмов про Курську операцію. Зустрічі також проводилися, коли на Покровському напрямку точилися запеклі бої. Ситуація на фронті могла змінитися за одну добу.

Серед героїв книги — нинішній керівник Офісу Президента Кирило Буданов, заступник керівника ОП Павло Паліса, командир взводу снайперів «Привиди Бахмута» Олександр «Привид», начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко, командувач Національної гвардії Олександр Півненко та командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.

Видання містить автографи героїв проєкту та написані ними від руки цитати з життєвими кредо. Єдиний відсутній автограф — полковника поліції Максима Казбана, командира об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Його інтерв’ю вийшло 10 липня 2025 року. 22 липня захисник загинув на Донеччині.

У книжці також є закладка, оздоблена бойовою гільзою. Її виготовила тернопільська волонтерка Ольга Коновал, дружина загиблого Героя України Сергія Коновала.

Книга містить десятки унікальних фотографій кореспондентів агентства, зроблених, зокрема, на Донеччині та на Запорізькому напрямку.

Один зі знімків фотокореспондента Дмитра Смольєнка — кадр із соняхами — увійшов до сотні найкращих фотографій 2025 року за версією Time.

Якщо будете у Львові на Форумі видавців, приходьте на презентацію! Вона відбудеться 10 вересня (четвер) о 15:30 у межах Книжкового ярмарку «Форум видавців у Львові» в Палаці Мистецтв. Ось ця подія на Фейсбуці.

Спеціальний гість презентації — Тарас Тополя, військовослужбовець і лідер гурту «Антитіла».