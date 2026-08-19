У Трускавці рятувальники евакуювали двох мешканців із задимленої квартири

Увечері 18 серпня у Трускавці спалахнула квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки.

Дзвінок про пожежу на вулиці Мазепи надійшов до Служби порятунку 18 серпня о 23:04. Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

Прибувши на місце, пожежники виявили сильне задимлення в квартирі. Щоб убезпечити мешканців, рятувальники негайно вивели двох людей на свіже повітря.

«На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав та медичної допомоги не потребував», — розповіли рятувальники.

Осередок займання виявили в одній із кімнат квартири. Вогонь пошкодив побутові речі на площі приблизно 1 квадратний метр.

Пожежу локалізували о 23:19, а повністю загасили вже о 23:23. Причину займання наразі встановлюють фахівці.