На Львівщині з’являться нові камери для фіксації порушень правил дорожнього руху

Уже завтра на трасах Львівської області розпочнуть роботу чотири нові камери автоматичної фіксації порушень.

Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Інформацію він опублікував на власній сторінці у Фейсбуці.

20 серпня у Львівській області заплановано запуск дев’яти нових комплексів фіксації порушень ПДР. Система працюватиме в автоматичному режимі.

По всій Україні одночасно запрацюють 50 нових комплексів автофіксації. Загальна кількість таких систем у державі досягне 426 одиниць.

Нові камери з’являться на кількох ключових ділянках:

– Стрий, перехрестя вулиць Шевченка та Олесницького;

– 50 км+620 автодороги М-11, напрямок села Шегині;

– 110 км+049 автодороги М-09, напрямок Львова;

– 23 км+475 автодороги М-10, напрямок Новояворівська.

Повне розташування всіх комплексів фіксації можна переглянути тут.

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Нагадаємо, що на Львівщині лише за три місяці цього року трапилося майже шість тисяч дорожньо-транспортних пригод.