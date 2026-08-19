На Львівщині рятувальники за добу приборкали 14 пожеж та врятували двох людей

Рятувальники Львівщини за минулу добу загасили 14 пожеж. Одна з них сталася в природній екосистемі. Оперативна робота вогнеборців дозволила врятувати двох людей та зберегти від вогню п’ять будівель.

Фахівці наголошують: навіть найменше вогнище може перетворитися на серйозну загрозу за лічені хвилини. Мешканцям регіону радять уважно стежити за електроприладами й не залишати їх без контролю. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки залишається найкращим способом уберегти себе та своє майно від біди.