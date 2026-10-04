У Будинку офіцерів пройшов концерт ветеранів музики

«Пісні, народжені війною»: у Будинку офіцерів відбувся вечір ветеранської музики

Захід зібрав ветеранів, військових, активістів та всіх, хто хоче подякувати захисникам і захисницям України.

У Будинку офіцерів провели Перший вечір ветеранської музики під назвою «Пісні, народжені війною». Захід присвятили Дню захисників і захисниць України.

Захід обʼєднав ветеранів, військових і небайдужих громадян, які хотіли віддати шану героям країни. Особливість цієї події — виступи українських ветеранів, котрі через власні музичні твори ділилися пережитими подіями війни і розповідали власні історії.

Серед учасників вечора були Тарас Боровок, Валерія Охтирчанка, Петро Волошин, Оксана Данило, Зеновій Медюх, Тарас Гривул, Віктор Сидоров.

Тарас Грень, керівник апарату Львівської ОДА, наголосив, що музика — це потужний спосіб говорити про те, що важко висловити словами, а також зберігати пам’ять про війну.

«Музика допомагає висловити те, що інколи не піддається слову. Дуже важливо, щоб історії наших захисників лунали й залишалися частиною колективної памʼяті», — зазначив Тарас Грень.

Кульмінацією вечора став виступ гостей із Одеси — Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Під час заходу благодійний проєкт «Пташки перемоги» провів аукціон. Зібрані кошти передали на підтримку Збройних Сил України. Учасники заходу активно долучилися до збору допомоги для військових.

Перший вечір ветеранської музики «Пісні, народжені війною» став місцем, де ветерани через мистецтво ділилися власними переживаннями, вшановували загиблих побратимів і побратимок, а також нагадували, якою дорогою ціною далася свобода нашої країни.

Організували подію громадська організація «Захист Держави» спільно з Будинком офіцерів.