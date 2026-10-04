У Львівській області віддали останню шану воїну дивізії «Галичина» та УПА Зенону Врублевському

У Львові 3 жовтня провели в останню путь Зенона Врублевського — ветерана дивізії «Галичина» Української Національної Армії, бійця УПА та підпільника ОУН, який помер на 100-му році життя.















Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля біля Львівської міської ради відбувся загальноміський меморіал. Поховали ветерана на полі №83 Личаківського цвинтаря.

У церемонії взяли участь ветерани та військові, учасники громадських та ветеранських організацій, представники «Пласту», депутати різних рівнів, а також широка громадськість.

Депутатка Львівської обласної ради та почесна голова Союзу українок Ореслава Хомик підкреслила:

«Сьогодні ми провели в останню путь людину-епоху. Його девіз “Бог і Україна понад усе” не були порожніми словами, а визначали кожен день його життя. Біографія Зенона Врублевського — це постійна боротьба і подвиг.»

Зенон Врублевський народився 17 березня 1927 року у Львові. У юності вступив до дивізії «Галичина» і брав участь у боях під Бродами. Після цього він приєднався до підпілля Організації українських націоналістів.

У 1947 році його заарештували радянські служби й засудили до 25 років ув’язнення. Відбував покарання у таборах Свердловська, Караганди, Кемерова та Воркути.

Весь цей час не полишав прагнення до свободи й боротьби за незалежність України. Повернувся до Львова у 1960 році.

Після здобуття Україною незалежності активно займався громадською роботою і підтримкою ветеранів. У липні 2025-го його офіційно реабілітували як жертву політичних репресій радянського тоталітарного режиму.

Зенон Врублевський відійшов у вічність 1 жовтня 2026 року у Львові.