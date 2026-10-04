У Львові проведуть в останню путь трьох героїв-захисників

У понеділок, 5 жовтня, Львів попрощається з військовослужбовцями Романом Маркевичем, Сергієм Загребельним та Володимиром Москвяком. Вони загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Приблизно о 11:30 відбудеться загальноміська церемонія на площі Ринок.

Поховають героїв на Личаківському кладовищі, у полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

Роман Маркевич (18.05.1973 — 20.09.2026) народився у місті Комарно Львівської області. Навчався в Комарнівському опорному закладі загальної середньої освіти I-III ступенів.

Проходив строкову військову службу. Працював майстром з виготовлення меблів на приватних підприємствах.

Родина описує Романа як добру, позитивну та впевнену у собі людину, яка завжди була готова підтримати інших. Він захоплювався механікою та риболовлею, цінував час на природі.

У 2024 році Роман став на захист України у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ, боронив Донецький напрямок.

У нього залишились брат, племінники та родина.

Володимир Москвяк (24.06.1986 — 26.09.2026) родом із села Рогізно Львівської області. Навчався у Дунаївській гімназії Перемишлянської міської ради, здобув професійну освіту у Поморянському професійному ліцеї.

Працював у будівництві на приватних підприємствах.

Рідні згадують Володимира як добру, турботливу, працьовиту та життєрадісну людину. Він був оптимістом, товариським, любив риболовлю, полювання і мотоспорт.

З початку російського вторгнення у 2024 році захищав Україну на Донецькому напрямку в складі 45-го полку оперативного призначення імені Олександра Красіцького Національної гвардії України.

Залишились батько, брати, сестра, дядько з родиною, хрещені, кохана дівчина та інші близькі.

Сергій Загребельний (14.08.1979 — 01.10.2026) народився в місті Кодима Одеської області. Закінчив Кодимський ліцей, здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ, продовжив навчання в Одеській національній академії зв’язку та Національному університеті оборони України.

Проходив службу в Західному оперативному командуванні, рухався від командира взводу до командира роти. У 2013-му працював начальником групи обліку у штабі оперативного командування «Північ» у Рівному.

Брав участь в АТО у 2014-2016 роках. Після цього займав офіцерські посади в оперативній і територіальній обороні ЗСУ. З початком повномасштабної війни продовжив боротьбу за незалежність України.

Служив у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Був викладачем, старшим викладачем кафедри тактики, заступником начальника кафедри бронетанкової техніки, а згодом очолив цю кафедру.

Рідні кажуть, що Сергій був доброю, справедливою, життєрадісною людиною, вірним сім’янином. Він завжди готовий був допомогти та підтримати інших. Особливо відповідально ставився до професії, дбав про розвиток кафедри і студентів, охоче ділився знаннями.

Захоплювався інформаційними технологіями, вивчав іноземні мови, любив рибалити, збирати гриби та відпочивати на природі.

Сергій нагороджений численними відзнаками.

У Сергія Загребельного залишились дружина, дві доньки, син та родина.