У Львівському обласному ТЦК та СП затвердили нового очільника і розкрили подробиці про нього

Полковника Ігоря Бурдейного призначили тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До цього він обіймав посаду заступника начальника Чернівецького обласного ТЦК та СП. Про це оперативне командування «Захід» офіційно повідомило через речницю майора Катерину Литвинчук.

«Ігор Бурдейний розпочав виконувати обов’язки начальника Львівського обласного ТЦК та СП з 3 жовтня 2026 року. Перед тим він був заступником начальника Чернівецького обласного центру комплектування та соціальної підтримки», — розповіла Литвинчук.

Полковник Бурдейний народився у 1975 році. Спершу закінчив Васильківське авіатехнічне училище, а у 1993 році став курсантом Інституту прикордонних військ, з якого випустився у 1996-му. Службу проходив на різних посадах, зокрема як заступник начальника штабу у Луцькому прикордонному загоні.

У подальшому він командував 2-м окремим стрілецьким батальйоном у складі 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Також Ігор Бурдейний обіймав командні посади в підрозділах Сухопутних військ Збройних сил України, зокрема у 68-й єгерській бригаді та 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

До Ігоря Бурдейного тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП був підполковник Юрій Клебаник. Він займав цю посаду з липня 2026 року.

Перед Юрієм Клебаником керівником центру був полковник Віталій Міщанин, який виконував обов’язки з квітня 2026 року. Він замінив Дениса Сахацького, котрий очолював центр з березня 2024 року.