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У Трускавці на Львівщині водій загинув під колесами свого авто, що з’їхало зі спуску

admin

15 вересня у Трускавці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Близько 20:20 водій Opel Vectra загинув, намагаючись зупинити свій автомобіль, який почав котитися зі спуску. Подія трапилась у місті Трускавець Дрогобицького району.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій припаркував авто на ділянці дороги зі спуском і не забезпечив його нерухомого стану. Через це транспортний засіб самовільно почав рухатися вперед.

Коли автомобіль рушив, чоловік намагався самостійно його зупинити. Під час цих дій він потрапив під колеса власного авто.

Від отриманих травм водій загинув на місці події. Обставини смертельної ДТП наразі встановлюють правоохоронні органи.


Створено за матеріалами: 032.ua

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