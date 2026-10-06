Медик Васько у вересні отримав майже 200 тисяч гривень доходу

Керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько отримав у вересні 170 тисяч гривень зарплати.

За інформацією КНП ЛОР “Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, у вересні 2023 року Андрію Ваську нарахували 170 680,77 гривень, з урахуванням відрядження, що становило 78 758,22 гривень.

Загальна сума включає наступні складові:

посадовий оклад — 27 070 грн;

надбавка за науковий ступінь кандидата медичних наук — 3 875,93 грн;

доплата за звання “Заслужений лікар України” — 5 167,91 грн;

премії та інші нарахування — 108 727,39 грн;

інші постійні заохочувальні надбавки — 25 839,54 грн.

Для порівняння, у серпні його зарплата становила 125 тисяч гривень.

Інші керівники центру також отримали значні винагороди: заступник з медичної частини — 115 990,79 грн, головний парамедик — 70 323,08 грн, фінансовий директор — 159 996,98 грн, заступник з технічних питань — 112 820,89 грн, медичний директор — 165 284,58 грн.







На початку 2024 року Андрій Васько виграв конкурс на посаду керівника Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він очолював заклад з 2020 року, працюючи виконуючим обов’язки генерального директора. Раніше був заступником директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Варто нагадати, що наприкінці серпня 2022 року профспілки звинувачували Васька у численних порушеннях законодавства.