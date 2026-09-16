У Львові жінка постраждала внаслідок наїзду вантажівки

Водій вантажівки збив 78‑річну мешканку Львова на проспекті Івана Павла II.

Інформацію підтвердили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Подія сталася 15 вересня близько 14:50.

На проспекті Івана Павла II водій вантажівки Scania R380, 70‑річний львів’янин, наїхав на 78‑річну жінку.

Жінку з травмами доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Стаття стосується порушення правил безпеки дорожнього руху.

Максимальне покарання — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліція встановлює всі обставини події.