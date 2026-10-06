73 громади Львівської області досягли збільшення бюджетних надходжень

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Всі громади Львівщини забезпечили зростання податкових надходжень у порівнянні з січнем–вереснем 2025 року.

За підсумками дев’яти місяців 2026 року 72 з 73 територіальних громад Львівської області виконали план із надходжень податків до загального фонду бюджетів. Усі громади забезпечили приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив директор департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації Олег Демків.

Станом на 1 жовтня лише Моршинська територіальна громада не виконала планові показники за надходженнями податків. Проте річний план у цій громаді виконали на 76,7%.

Загалом по області план надходжень у загальний фонд виконали на 102,5% за дев’ять місяців. Рівень виконання річного плану станом на початок жовтня становить 77,1%.

Тим часом, деяким громадам потрібно звернути увагу на виконання річних планів. Зокрема, Підкамінська територіальна громада виконала 70,2% річного плану, а Бібрська і Бродівська громади — 72,4%.

За словами Олега Демківа, усі 73 територіальні громади Львівщини забезпечили збільшення надходжень податків до бюджетів порівняно з минулим роком.