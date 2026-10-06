У Львівській області чоловік демонстрував гранату біля магазину і може сісти у в’язницю на 7 років

У Львівському районі поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння дістав гранату і демонстрував її односельчанам.

Інцидент стався першого жовтня близько 20:10 біля одного з магазинів у селі Львівського району, повідомили правоохоронці.

За попередньою інформацією, чоловік витягнув гранату з кишені, перебуваючи напідпитку, та почав показувати її людям, які перебували поруч. Один із свідків забрав у нього боєприпас, переніс на безпечну відстань і зателефонував на спецлінію 102.

«Поліцейські вилучили гранату та затримали власника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — повідомили у поліції.

На місце події прибули оперативники кримінальної поліції, слідчі, а також фахівці вибухотехнічної служби Львівщини. Їхні дії координував відділ поліції №2 Львівського районного управління №1.

Чоловіку повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За це йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють походження вилученої гранати. Процесуальне керівництво справою здійснює Жовківська окружна прокуратура.