Польська спільнота у Львові планує провести Марш Незалежності

21 польський депутат звернувся до прем’єр-міністра Дональда Туска. Вони пропонують організувати 11 листопада у Львові офіційні заходи з нагоди Дня незалежності Польщі, зокрема Марш Незалежності.

Інформацію оприлюднили польські ЗМІ.

Депутати закликають уряд звернутися з офіційним запитом до української влади і до міської адміністрації Львова.

«Львів — українське місто, і Україна вже пʼятий рік веде повномасштабну війну. Тому проведення політичного маршу в такому місті неминуче викличе багато запитань і дискусій.»

«Чи потрібно зараз проводити подібні акції, які можуть посилити напругу в польсько-українських відносинах?»

«Думаю, тут важливіші здоровий глузд і взаємна повага, ніж емоції», — зазначив місцевий депутат Ігор Зінкевич.