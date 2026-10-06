У Львові міська влада оскаржує дозвіл на багатоповерхівку, яку вже збудували на вулиці Олесницького

Львівська міська рада звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про скасування дозволу на будівельні роботи за адресою вул. Олесницького, 1.

Дозвіл видала Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) вже після того, як будівля фактично була зведена. Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Ще у грудні 2025 року міська інспекція Держархбудконтролю зафіксувала будівництво на вул. Олесницького, 1. На той момент на ділянці вже зводили п’ять поверхів без відповідного дозволу від міської влади.

Забудовнику — обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив “Леван Ленд”» — наклали штраф більше ніж на 522 тисячі гривень та видали припис про знесення самовільно спорудженого об’єкта.

Після цього забудовник звернувся до ДІАМ. Там погодили зміну класу наслідків об’єкта на СС3 — це найвищий рівень відповідальності та складності для будівельних споруд. Такий клас включає об’єкти, аварія яких може спричинити масштабні людські жертви, великі економічні втрати або серйозні екологічні наслідки.

Після оновлення класифікації ДІАМ видала дозвіл на будівельні роботи, однак документ з’явився вже після того, як будівля була фактично споруджена, підкреслюють у Львівській міській раді.

«Ця ситуація на вул. Олесницького показує проблему: замість ретельної перевірки маємо дозвіл, який легалізує “самобуд”. Саме тому наприкінці вересня міська рада подала судовий позов до Львівського окружного адміністративного суду про скасування дозволу, виданого ДІАМ», — заявив Любомир Зубач.

Він також додав, що від початку 2026 року змінилися правила оскарження будівництва — тепер звертатися з такими скаргами можуть лише фізичні особи. Місцева влада, яка фіксує незаконне будівництво, не має права подавати скарги до міністерства чи ДІАМ.

Нині Львівська міська рада очікує на судове рішення і продовжує боротьбу за скасування незаконно виданого дозволу на будівництво за адресою вул. Олесницького, 1.