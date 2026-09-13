У Стрию безпілотник влучив у житловий будинок, але не вибухнув

13 вересня під час повітряної тривоги російські війська атакували Стрий ударними безпілотниками.

У місті зафіксували кілька влучань і пошкоджень, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Один із ворожих безпілотників влучив у житловий будинок, однак не вибухнув. Мешканців будинку оперативно евакуювали”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено будівлю біля однієї зі шкіл міста. Пожежі там не виникло.

З сусіднього будинку евакуювали 13 людей, серед них одну дитину. Працівники рятувальних служб діяли швидко.

Ще в одному місці падіння безпілотника спричинило займання в недіючій будівлі. Пожежу вже ліквідували.

Загиблих і травмованих немає. Відповідні служби продовжують роботу на місцях, проводять необхідні перевірки.



