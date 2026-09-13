У Львові наїзд потяга забрав життя чоловіка

Пасажирський потяг у Львові смертельно травмував чоловіка поблизу станції «Персенківка».

Подія сталася 12 вересня близько 19:50.

За повідомленням поліції Львівської області, постраждалим виявився 52-річний львів’янин.

За попередніми даними, поїзд здійснив наїзд, і чоловік від отриманих травм помер на місці події.

Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування; правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.



