У Львові наїзд потяга забрав життя чоловіка

Пасажирський потяг у Львові смертельно травмував чоловіка поблизу станції «Персенківка».
Подія сталася 12 вересня близько 19:50.
За повідомленням поліції Львівської області, постраждалим виявився 52-річний львів’янин.
За попередніми даними, поїзд здійснив наїзд, і чоловік від отриманих травм помер на місці події.
Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування; правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua