Тіла матері та сина виявили у Львові, правоохоронці розслідують подвійне вбивство

12 вересня на вулиці Жовківській у Львові знайшли мертві тіла матері, 42 роки, і її сина, 25 років.

На їхніх тілах виявили сліди насильницької смерті, повідомили у поліції Львівщини.

Інформація про загиблих надійшла на спецлінію 102. На місці працювала слідчо-оперативна група та криміналісти.

До розслідування також долучили оперативників карного розшуку, кінолога та інших працівників поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що смерть настала внаслідок ножових поранень.

“Поліція встановила ймовірного причетного до злочину. Ним виявився 56-річний львів’янин, якого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

За фактом умисного вбивства двох або більше осіб відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Галицька окружна прокуратура.