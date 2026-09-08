У Шегинях вилучили контрабандні електронні сигарети вартістю понад 400 тисяч гривень

Киянин намагався перевезти через кордон 390 електронних сигарет Rifbar.

На пункті пропуску “Шегині – Медика” митники зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz з причіпом. Водієм виявився 41-річний мешканець Києва, який повертався з Польщі.

Чоловік перевозив два пошкоджені внаслідок ДТП автомобілі — Alfa Romeo та Volkswagen. Volkswagen прямував на адресу одного з благодійних фондів Харківщини.

Під час сканування митники помітили аномалії в зображенні вантажу. Після поглибленого огляду, спільно з прикордонниками, вони виявили електронні сигарети Rifbar.

Чотири коробки з “електронками” знайшли на спальному місці водія, між сидіннями та в ящику для інструментів. Загалом вилучили 390 е-сигарет на суму понад 400 тис. грн.

За фактом недекларування товарів працівники митниці склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 471 МКУ (Недекларування товарів, крім валютних цінностей, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України).













