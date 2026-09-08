36 лікарень Львівщини переоснастили для довготривалих блекаутів — які зміни впровадили

У Львівській області 36 лікарень підготували до тривалих блекаутів, забезпечивши резервне живлення, запаси води та автономне опалення.

За інформацією Львівської ОВА, у закладах встановили 276 генераторів загальною потужністю понад 23 тис. кВт. Медичні заклади також отримали сонячні електростанції загальною потужністю понад 3 тис. кВт.

Лікарні накопичують запаси палива для генераторів, питної та технічної води щонайменше на п’ять діб. Котельні поповнили запаси газу, пелет і дров.

Щоб забезпечити зв’язок під час аварійних відключень, у медзакладах встановили термінали Starlink. Також облаштовано укриття для пацієнтів і персоналу.

«У разі виникнення надзвичайної ситуації будь-який заклад спроможної мережі зможе функціонувати як центр життєстійкості: тут люди зможуть не лише отримати меддопомогу, а й зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити пристрої та зв’язатися з рідними», — зазначила керівниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Вікторія Мойсей.

У п’яти лікарнях встановили нові сонячні електростанції

Від початку 2026 року нові сонячні електростанції загальною потужністю 403 кВт змонтували у п’яти медзакладах Львівщини:

Львівський обласний клінічний перинатальний центр — 145 кВт;

Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр — 90 кВт;

Буська центральна районна лікарня — 80 кВт;

Самбірська центральна лікарня — 45 кВт;

Старосамбірська районна лікарня — 43 кВт.

Крім того, у Львівському онкологічному центрі запустили власну газову котельню.

Для кожної лікарні розробили алгоритми роботи на випадок тривалого блекауту. Вони визначають відповідальних за функціонування закладу, порядок підтримання зв’язку та організацію переміщення пацієнтів під час відключення електроенергії.

Перед опалювальним сезоном 2026/2027 років департамент охорони здоров’я щотижня проводить наради з керівниками медзакладів. Фахівці також перевіряють готовність лікарень безпосередньо на місцях.