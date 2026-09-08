GERALD 032, творець тікток-хіта «Я Канівес», оформив авторські права на відому бригаду

GERALD 032 передав майнові права на ТікТок-хіт «Я Канівес» Третьому армійному корпусу ЗСУ. Відтак усі роялті від завантажень і прослуховувань автоматично підуть на підтримку бойового підрозділу.

Трек «Я Канівес» у виконанні МС ПЕТЯ, відомого в мережі як головний мотиватор України, вийшов близько місяця тому. Пісня миттєво стала ТікТок-хітом. Нині її вже перезняли понад 300 тисяч разів у ТікТоці. Хіт і далі домінує у трендах і поширюється серед українських користувачів мережі. Майже не лишилося відомих чи медійних українців, які б не зняли своє відео під біт і рядки «Я Канівес, я везу тобі овес! / А Фіфті Центу – везу трохи цементу».

«Радію, що такий саркастичний трек настільки сильно запав у душу слухачам у нинішній час, — каже GERALD 032. — Кожен, хто зараз має можливість спокійно займатись творчістю, повинен долучатись і ініціювати подібні історії на підтримку українського війська. Такий щедрий фідбек слухача — моя мотивація творити далі».

GERALD 032, справжнє ім’я Андрій Дрововоз, відомий як учасник колективу «Kurwa Matj». У 2022 році він виграв шоу «Розсміши Коміка». Також він співавтор дуетної пісні SHUMEI і Злати Огнєвич «Буревіями», а ще автор хіта «Дзвони» у дуеті Тіни Кароль та SHUMEI.

Головний меседж «Я Канівес» — про приземленість і скромність. У пісні МС ПЕТЯ постає як простий хлопець із села. Він наголошує: завжди залишайся людиною, допомагай іншим і разом долай складності. Саме так сьогодні переживає труднощі вся країна.

Соціальний контекст пісні починається вже з вступного звернення до всесвітньо відомих американських реперів Kanye West та 50 Cent: «Звертаюся до американських реперів. Я, репер MC ПЕТЯ. Щоб американські репери приїхали в Україну – сапали кукурудзи, цибулю, часник, картоплю, доїли кози, корови… Ви хочете, американські репери, тільки дорогих дівчат і дорогі машини. А треба було знати, що таке Україна і що таке село! Бо ви занадто зазналися, не можна бути гордим у цьому світі». Сарказм у треку звучить ще гостріше на фоні повідомлень про те, що Kanye West нібито планував цього сезону давати концерти в росії.

МС ПЕТЯ оголосив осінній тур: 5 жовтня — Вінниця, 6 жовтня — Львів, 7 жовтня — Луцьк, 8 жовтня — Тернопіль, 18 жовтня — Івано-Франківськ.

Послухати хіт «Я Канівес» можна тут: