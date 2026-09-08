У серпні заступниці Садового з питань доступності виплатили 30 тисяч за високі трудові досягнення

У серпні заступниці міського голови Львова з питань доступності Ірині Маруняк нарахували 86 181,54 грн заробітної плати.

Усього за серпень Ірині Маруняк нарахували 86 181,54 грн. До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 21 895 грн;

– доплата за ранг – 700 грн;

– надбавка за вислугу років – 9 038 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 31 633 грн;

– премія – 22 775,76 грн;

– індексація – 139,78 грн.

Із загальної суми Маруняк сплатила 19 821,76 грн податків та військового збору. Чистий дохід склав 66 359,78 грн.

Попереднього місяця їй нарахували 171 тис. грн зарплати.

На початку квітня 2025 року депутати Львівської міської ради призначили Ірину Маруняк заступницею міського голови Львова з питань доступності. Вона з квітня 2024 року стала уповноваженою Львівської міської ради з питань доступності.

11 січня 2024 року Маруняк призначили радницею міського голови Львова Андрія Садового. До цього, з червня 2019 року, вона обіймала посаду заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства.

У травні 2017 року її призначили директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради. Вона керувала департаментом до 2019 року.

Ірина Маруняк за освітою юристка. Вона закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. У 2006 році працювала головою Галицької районної адміністрації. У 2013–2017 роках очолювала Сихівську районну адміністрацію.