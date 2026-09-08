Трагічна загибель 17-річного працівника в меблевому цеху Золочівщини

Сімнадцятирічний хлопець загинув у меблевому цеху села Красненської громади на Золочівщині.

Львівська обласна прокуратура повідомила про це 8 вересня. За її даними, інцидент стався 7 вересня.

Неповнолітній мешканець села Красного працював у цеху під час виконання робіт.

Під час роботи він потрапив усередину пресувального верстата і від отриманих травм загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Зокрема, перевіряють, хто відповідав за дотримання вимог охорони праці на підприємстві.

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кваліфікували подію за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людей.

Досудове розслідування веде відділення поліції №2 Золочівського районного відділу.

Створено за матеріалами: 032.ua