У Львові — вечір презентації книги «Україна моїх блакитних днів: спомини»

8 вересня 2026 року о 18:00 у Львівському Фотомузеї відбудеться презентація книги Олекси Грищенка «Україна моїх блакитних днів: спомини». Захід пройде у Львівському палаці мистецтв, вул. Коперника, 17.

Про це повідомив директор Львівського Фотомузею Роман Метельський.

Нове 224‑сторінкове видання вийшло друком у 2026 році у львівському видавництві ЛА «Піраміда». Книга побачила світ після тридцяти років перебування автора у Франції. У презентації візьме участь ініціатор видання, письменник Василь Ґабор. Модераторкою події стане Оксана Середа.

Книга містить зворушливі спогади Олекси Грищенка про дитинство і юність. Автор відкриває читачеві власну візію краси української землі та рідного Кролевця на Сіверщині.

У тексті переплітаються сонячне тепло, п’янкі історії про козацьку добу та розповіді про зустрічі з видатними земляками. Серед них — письменник Михайло Коцюбинський, зустрічі з яким стали духовним підґрунтям для формування національного світогляду митця.

«У добу, коли малярство залюбки бере собі за тему все недолуге, мертве, бридке або виплоди несамовитої маячні, коли письменство переважно змальовує моральний бруд, розпусту, плюгавство або нудьгу й безнадію, впродовж мого життя — а Бог один відає, скільки лиха мені довелося зазнати й горя натерпітися — я завжди намагався розважати моє серце й душу лише світлом і грою життєрадісних барв…» — зазначає у своїх спогадах Олекса Грищенко.

Подію організували під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. Співорганізатори — Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Львівський Фотомузей і Львівський палац Мистецтв.







