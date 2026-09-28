Жителя Нового Роздолу визнано винним і призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі

Суд засудив 26-річного мешканця Нового Роздолу до 7 років ув’язнення за низку крадіжок та грабіж.

Стрийська окружна прокуратура довела його причетність до кількох майнових злочинів, що були скоєні після його звільнення з попереднього ув’язнення у 2024 році.

У жовтні 2025 року чоловік проник на територію домоволодіння в одному з сіл Стрийського району та викрав велосипед вартістю майже 5,8 тис. гривень.

У грудні того ж року в Новому Роздолі він напав на жінку, вирвавши з її рук сумку, в якій були гроші, мобільний телефон, банківська картка та інші цінні речі. Загальна сума збитків становила понад 3,5 тис. гривень.

Користуючись викраденою карткою, чоловік зняв із рахунку потерпілої ще 2,5 тис. гривень.

У березні 2025 року він викрав зі столичної квартири ще одну сумку, в якій знаходились 14 тис. грн, банківські картки та паспорт потерпілої.

Загальна сума збитків всім постраждалим перевищила 25 тис. гривень.

Обвинуваченому інкримінують крадіжку, грабіж та привласнення офіційних документів за статтями 185, 186 і 357 Кримінального кодексу України.

До вступу вироку в законну силу чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування провели співробітники Стрийського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Вирок набуде чинності після закінчення строку апеляційного оскарження.