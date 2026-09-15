У серпні директорка департаменту гуманітарної політики Львова отримала премію 45 тисяч

У серпні директорці департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Валентині Бартошик нарахували 83 033,31 грн зарплати.

Про це повідомила Львівська міська рада у відповіді на офіційний запит.

У серпні цього року Валентині Бартошик нарахували 83 033,31 грн заробітної плати.

До цієї суми увійшли наступні виплати:

– посадовий оклад – 12 169,05 грн;

– доплата за ранг – 542,86 грн;

– надбавка за вислугу років – 5 084,76 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 17 796,67 грн;

– премія – 45 203,54 грн;

– відпустка – 6 043,10 грн;

– індексація – 126,47 грн.

З цієї суми посадовиця сплатила 16 069,15 грн податків та відрахувань і отримала чистий дохід у 66 964,16 грн.

Попереднього місяця їй нарахували близько 69 тис. грн зарплати.

З жовтня 2023 року Валентина Бартошик очолює департамент гуманітарної політики Львівської міськради.

До цього, з 2017 року, вона керувала департаментом адміністративних послуг Львівської міської ради.

У 2009 році Бартошик стала начальницею адміністративно-господарського управління.

У 2007–2009 роках вона очолювала відділ “Служба міського голови”.

У 2002–2007 роках працювала помічницею заступника міського голови з питань економіки та соціальної політики.