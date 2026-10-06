Столітній ювілей мешканки Львівської громади, яка півстоліття присвятила роботі паспортисткою
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Столітній ювілей мешканки Львівської громади, яка півстоліття присвятила роботі паспортисткою

Марко Лук'яненко

Катерина Назоровець, жителька Львівської громади, відсвяткувала свій 100-річний ювілей.

До довгожительки з нагоди свята завітав Іван Фасольник, представник міського управління соціального захисту, і привітав її від імені громади. Ювілярці вручили матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, подарували кошик довголіття та букет квітів.

Катерина Іванівна віддала 50 років свого життя роботі паспортисткою. За словами керівниці міського управління соціального захисту Тетяни Колесник, відповідальність, сумлінність і щоденне спілкування з людьми стали невід’ємною частиною її життя.

«Її сумлінна праця, відповідальність і постійне спілкування з людьми — це те, що визначає її життєвий шлях. Вона залишається активною та життєрадісною: відвідує церкву, молиться, спілкується і дуже любить співати», — поділилася Тетяна Колесник.

Велика родина Катерини Назоровець — діти, онуки та правнуки — займає особливе місце в її житті. Серед них є й ті, хто сьогодні захищає Україну.

У Львівській громаді довгожителів щорічно вітають із важливими ювілеями. Для тих, кому виповнюється 100 років, міський бюджет передбачає одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, пам’ятну монету та вітальний лист від міського голови. Жителі громади, які мають 101 рік і більше, отримують по 10 тисяч гривень щороку до дня народження.

Іван Фасольник ось уже 18 років вітає найстарших мешканців Львівської громади. Для багатьох ювілярів він став не лише офіційним представником міста, а й людиною, що приносить тепло й увагу у цей особливий день.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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