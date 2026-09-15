Львів приймає урочисту презентацію нового монументального видання Юрія Гнатишака

15 вересня 2026 року о 18:00 у Львівському Фотомузеї на вул. Коперника, 17 відбудеться презентація.
Представлять монументальне видання Юрія Гнатишака «Знесіння: земля стійкості і духу».
Фоліо налічує понад 600 сторінок і відтворює шлях духовного зростання Нового Знесіння.
Під час презентації відвідувачі зможуть поспілкуватися з автором і творчою командою проєкту.
У дискусії візьмуть участь місцеві історики, краєзнавці, священнослужителі та культурні діячі.
Гості відкриють маловідомі сторінки з життя сакрального осередку. Побачать унікальні архівні світлини.
Видання містить ексклюзивні інтерв’ю з представниками влади, парохом, митцями та активними громадянами.
Книга присвячена двом ювілеям: 100-річчю заснування парафії й 25-річчю освячення храму Пресвятої Богородиці — Володарки України.
Автор Юрій Гнатишак зібрав під однією обкладинкою цілу епоху.
Більшість фотографій походять з його особистого архіву. Це додає виданню художньої та документальної ваги.
Праця стала даниною шани багатьом поколінням містян. Вона показує живу віру й незламний дух львівського Нового Знесіння.
«Минуле зберігаємо, теперішнє цінуємо, майбутнє будуємо в дусі віри, любові та стійкості», — йдеться в концепції дослідження.
Подію організовано під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту культури, національностей і релігій Львівської ОДА.
Співорганізатори — Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Львівський Фотомузей і Львівський палац Мистецтв.
Анонс поширюють кілька медіа. Серед них — Українське радіо-Львів, Четверта студія, «Бомок», агенція «Гал-інфо», «Форпост», «Діло» та Фотографії Старого Львова.
Під час заходу гостей пригощатиме «Кава Старого Львова».
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua