У Львові влаштують вечір української музики з відкриттям меморіальної таблиці та піснями Івасюка

У п’ятницю, 18 вересня, у Львові відзначать пам’ять композитора, поета і виконавця Володимира Івасюка.

Захід приурочили до Дня української музики, який відзначають у третю суботу вересня.

О 17:00 на фасаді будинку на вулиці Костя Левицького, 106, де колись жив і творив Івасюк, відкриють пам’ятну таблицю.

Опісля, о 18:00, у залі Личаківської районної адміністрації на вулиці Костя Левицького, 67, відбудеться вечір української музики.

У програмі — пісні Володимира Івасюка у виконанні дитячих клубів району, учнів музичної школи №4 та запрошених гостей.

«Разом із дитячими клубами нашого району, музичною школою №4 та особливими гостями співатимемо пісні Володимира Івасюка — зокрема ті, що стали частиною української музичної пам’яті й звучать досі», — повідомили в Личаківській районній адміністрації.

Вхід на захід вільний.

Довідково

Володимир Івасюк народився 1949 року. Він написав понад сто пісень і 53 інструментальні твори.

Серед найвідоміших його композицій — «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Два перстені» та «Балада про мальви».

У 1972 році Івасюк переїхав до Львова. Тут навчався, працював над музичними творами й виступав.

18 травня 1979 року композитора знайшли мертвим у Брюховицькому лісі поблизу Львова.