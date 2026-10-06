У Львові починають демонтаж мереж на другому відрізку вулиці Мазепи

У Львові розпочали реконструкцію другої ділянки вулиці Мазепи — між вулицями Петра Орлика та Інструментальною. Уже зняли старий асфальт, нині демонтують бордюри та контактну мережу громадського транспорту.

ЛКП «Львівавтодор» інформує, що ці роботи є підготовчими для оновлення інженерних комунікацій на цій ділянці магістралі. На першій частині вулиці — між вул. Миколайчука та Петра Орлика — прокладають нові мережі та готуються до укладання нижнього шару асфальтобетону. Виконує роботи підрядна компанія ТзОВ «Онур».

«Зараз на вулиці Мазепи, між вул. Петра Орлика та Інструментальною, тривають підготовчі етапи перед одним із найскладніших — оновленням інженерних мереж. Наш головний пріоритет — комплексно відновити всю вулицю, від підземних комунікацій до сучасної, комфортної вуличної інфраструктури», — наголосив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Реконструкцію важливої транспортної артерії Шевченківського району розпочали у травні. Проєкт включає розширення проїжджої частини, облаштування двох виділених смуг руху та острівних зупинок громадського транспорту. Також передбачено створення зручних умов для пішоходів і велосипедистів, нових місць для паркування та зелених зон. Фінансує роботи Європейський інвестиційний банк. Одне з ключових завдань — покращити доїзд до медичних закладів у мікрорайоні, серед яких центр UNBROKEN.

На цей момент вулиця Мазепи між вул. Миколайчука і Інструментальною повністю перекрита для руху транспорту. Громадський транспорт курсує за зміненими маршрутами.

Автобусні маршрути № 34 у напрямку Білогорщі, а також № 12, 17, 46, 51, 55а і 84 в обох напрямках їдуть через вулиці Петра Орлика — Тичини — Хвильового — Інструментальна, а згодом повертають на свої звичні маршрути. Лінії № 7, 31, 41 та 56а прямують у двох напрямках вулицями Хвильового та Інструментальною, а далі продовжують рух за основними маршрутами.

Для зручності пасажирів облаштували 11 тимчасових зупинок: дві — на вулиці Тичини, вісім — на Хвильового та одну — на Віри, Надії, Любові.

Водіям легкових автомобілів рекомендують об’їжджати ділянку ремонту такими вулицями: Мазепи → Інструментальна → Хвильового. Залежно від напрямку, можна повернути на Тичини у бік Орлика або продовжити рух вулицею Хвильового до Миколайчука чи назад до Мазепи. У протилежному напрямку діє дзеркальна схема руху.

Вантажний транспорт перенаправляють через проспект Чорновола, вулиці Липинського та Б. Хмельницького, використовуючи аналогічну схему в обидва боки. Міська влада закликає водіїв та пасажирів враховувати тимчасові зміни й планувати поїздки заздалегідь, щоб уникнути затримок.