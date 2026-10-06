У Львові популярні стовпчики Садового спрямовані в різні сторони

У Львові популярні стовпчики Садового тепер “дивляться” в різні боки.

Цікавий момент помітили у місцевій спільноті ЛЬВІВ БЕЗ ЗАТОРІВ.

Дві сусідки ведуть розмову, одна з яких розвішує свіжовипрану білизну.

– Маріко, як ти завжди знаєш, яка буде погода? – запитує одна.

– Вранці дивлюсь під покривало до чоловіка: якщо лежить наліво, буде дощ, якщо направо – сонячно, – відповідає Маріко.

– А якщо він стоїть? – знову питає сусідка.

– Та хто по таких святах пере! – жартує Маріко у відповідь.