У Львові популярні стовпчики Садового спрямовані в різні сторони
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У Львові популярні стовпчики Садового спрямовані в різні сторони

Марко Лук'яненко

У Львові популярні стовпчики Садового тепер “дивляться” в різні боки.

Цікавий момент помітили у місцевій спільноті ЛЬВІВ БЕЗ ЗАТОРІВ.

Дві сусідки ведуть розмову, одна з яких розвішує свіжовипрану білизну.

– Маріко, як ти завжди знаєш, яка буде погода? – запитує одна.

– Вранці дивлюсь під покривало до чоловіка: якщо лежить наліво, буде дощ, якщо направо – сонячно, – відповідає Маріко.

– А якщо він стоїть? – знову питає сусідка.

– Та хто по таких святах пере! – жартує Маріко у відповідь.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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