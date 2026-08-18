У Пустомитах виникла пожежа в будівлі готелю

Пожежа не спричинила жертв серед людей.

У Пустомитах увечері 17 серпня спалахнула будівля на вулиці Глинській. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

За даними місцевих журналістів, вогонь охопив приміщення готелю “Едем”. Займання почалося на даху споруди.

Рятувальники оперативно прибули на місце і загасили пожежу. “У місті Пустомити Львівського району виникла пожежа. Горів дах будівлі. Рятувальники ліквідували займання. На щастя, ніхто з людей не постраждав” – зазначили в повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці встановлюють точні причини виникнення вогню.







