У Львівському онкоцентрі відкрили кабінет для боротьби з болем у пацієнтів

У Львівському онкологічному центрі відкрили новий кабінет менеджменту болю. Тут лікарі допомагають пацієнтам не просто приглушити біль, а знайти комплексний підхід до його контролю.

Новий кабінет розрахований на онкологічних пацієнтів у періопераційному періоді та тих, хто вже завершив основне лікування. Також сюди можуть звернутися люди, які живуть із тривалим чи хронічним болем.

Потрапити на прийом можна кількома способами. Достатньо отримати електронне скерування від сімейного лікаря або лікуючого спеціаліста. Альтернативний варіант — звернутися безпосередньо до реєстратора або зателефонувати в колл-центр закладу.

Що саме робить фахівець із менеджменту болю? Він може скоригувати медикаментозну терапію та допомогти зменшити побічні ефекти від лікування. У складніших випадках лікар застосовує інтервенційні методики для полегшення болю та визначає подальшу тактику терапії. За потреби до роботи залучають інших спеціалістів — фізичних терапевтів, ерготерапевтів і психологів.

Біль ніколи не буває лише фізичним відчуттям. Він впливає на сон, рухливість людини, її емоційний стан і повсякденну активність. Зрештою, страждає і загальна якість життя.

Лікарі розрізняють два основних типи болю. Гострий біль виникає раптово, має обмежену тривалість і поступово зникає в процесі загоєння тканин. Хронічний біль — інша історія: він триває понад три місяці або періодично повертається протягом цього часу.

Такий біль виходить за межі звичайного періоду загоєння. Він може мати фізичні, психологічні й соціальні наслідки одночасно. У такому випадку біль вже не виконує захисну функцію — він перетворюється на окрему проблему, яка потребує комплексного лікування.

Саме тому до боротьби з болем долучають цілу команду фахівців: алгологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів та психологів. Мультидисциплінарний підхід дозволяє працювати не лише із самим болем, а й з тим, як він впливає на життя людини.

«Якщо у вас є біль, який викликає дискомфорт, заважає повноцінно функціонувати, локалізований та потребує великої кількості медикаментів — запрошую на консультацію у кабінет менеджменту болю, і ми допоможемо вирішити цю проблему», — зазначає фахівець Максим Лук’яненко.

Кабінет менеджменту болю працює за адресою: 121 кабінет.

Прийом ведеться щосереди з 10:00 до 12:00.

Не варто звикати до болю чи вважати його неминучою частиною лікування. Біль можна і потрібно контролювати.