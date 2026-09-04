У Підзамчі з’явиться сучасна багатоповерхова житлова споруда

На вулиці Донецькій планують знести одноповерхові будівлі й звести новий багатоквартирний будинок.

4 вересня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради затвердили містобудівні умови.

Їх видав головний архітектор міста.

За цими умовами на Донецькій, 16 у мікрорайоні Підзамче планують звести п’ятиповерховий житловий будинок.

У ньому передбачать приміщення громадського призначення й підземний паркінг.

Одноповерхові споруди на ділянці підлягають знесенню.

Новобудова матиме п’ять поверхів, а житлова площа становитиме 822,61 м².

Збудують 28 квартир і 33 паркомісця у підземному паркінгу.

Керівник управління архітектури Львівської міськради Роман Крушельницький повідомив, що забудовник надав гарантійний лист.

У листі він зобов’язується профінансувати розвиток інфраструктури відповідно до пайового внеску 2019 року.

Замовником будівництва виступає ТОВ “Бізнес Хол”.







За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “Бізнес Хол” зареєстроване у 2020 році в селі Сокільники поблизу Львова.

Фірма займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Власниками є львів’яни Ярослав Шуплат та Роман Михайлів.

Вони пов’язані ще з кількома будфірмами Львова, серед яких ТОВ “Стилобат-М” і ТОВ “Континент Рівер”.

Раніше в місті також погодили забудову території колишнього санаторію на вул. Коновальця.