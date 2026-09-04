У Львові затримали двох за збут PVP у зіп-пакетах

Поліцейські у Львові затримали двох чоловіків, підозрюваних у придбанні й зберіганні психотропних речовин з метою збуту.

Фігурантами виявилися 23- та 24-річні уродженці Черкаської області. Вони тимчасово мешкають у Львові. Молодший із чоловіків вже має судимість, зокрема за грабіж.

2 вересня правоохоронці затримали їх на вулиці Стрийській у Львові. Під час огляду виявили зіп-пакети з психотропною речовиною PVP. Вилучені пакети скерували на експертне дослідження.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті стосується незаконного придбання й зберігання психотропів з метою збуту.

«Під час затримання у чоловіків вилучили зіп-пакети з психотропною речовиною PVP, які правоохоронці скерували на експертне дослідження», — повідомили у поліції.

За цією статтею передбачено від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.



