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Новий режим руху на вулицях Сковороди та Кармалюка поруч із лікарнею ЛНМУ

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Поруч із Університетською лікарнею ЛНМУ імені Данила Галицького у Львові вводять нову організацію дорожнього руху. З понеділка, 7 вересня, на вулицях Сковороди та Кармалюка діятимуть інші напрямки руху транспорту.

На вулиці Кармалюка автомобілі рухатимуться від вулиці Личаківської у напрямку вулиці Руфа. Натомість на вулиці Сковороди транспорт пускатимуть у протилежному напрямку — від вулиці Руфа до вулиці Личаківської.

У лікарні пояснюють: така схема має пришвидшити підʼїзд машин швидкої допомоги до медзакладу та зменшити затори на сусідніх вулицях. Пацієнтів, медперсонал і відвідувачів просять врахувати ці зміни під час планування поїздок до лікарні, щоб уникнути зайвих ускладнень на дорозі.

Інформацію оприлюднила Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

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