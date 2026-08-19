У Львові зведуть новий Центр ядерної медицини

Депутатська комісія підтримала низку рішень, які стосуються розвитку охорони здоров’я, соціального захисту та освіти в регіоні.

Комісія з питань комунального майна на своєму засіданні 19 серпня розглянула та підтримала створення наглядових рад у комунальних закладах професійної освіти, а також у комунальних некомерційних підприємствах галузі охорони здоров’я.













Крім того, депутати погодили передачу в оренду Шептицькій громаді приміщення за адресою: місто Шептицький, вулиця Лемківська, 56.

Це приміщення планують перетворити на будинок підтриманого проживання для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Ще одну будівлю — на вулиці Івасюка, 2 у Шептицькому — передали для роботи фахівців бюро судово-медичної експертизи.

Окремим питанням комісія надала дозвіл Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центру на поділ земельної ділянки на вулиці Я. Гашека, 2а у Львові.

Цей крок необхідний для реалізації державного проєкту зі будівництва Центру ядерної медицини. Новий заклад значно розширить можливості сучасної діагностики онкологічних захворювань у регіоні.

Комісія також ухвалила ряд рішень, спрямованих на приведення у відповідність до вимог законодавства використання обласними закладами об’єктів нерухомості Львівської обласної ради на праві узуфрукту.

«Рішення, які сьогодні підтримала комісія, стосуються ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад області та розвитку важливих соціальних і медичних напрямів», — підсумував заступник голови комісії Ростислав Добош.