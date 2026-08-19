У Львові відбувся перший онлайн-аукціон українського мистецтва, на якому реалізували 26 творів

Сьомий аукціон українського мистецтва від Аукціонного дому «Меркурій» завершився 15 серпня. Уперше торги відбулися виключно в онлайн-форматі. Протягом 30 днів колекціонери та любителі мистецтва з різних куточків України мали змогу робити ставки тоді, коли їм зручно.

На торги виставили 52 роботи від 49 українських митців і мисткинь. Добірка охопила майже століття вітчизняного мистецтва — від 1930-х років і до наших днів. Серед представлених технік — живопис, графіка, скульптура та фотографія.

У підсумку нові власники знайшли 26 робіт. Лідером торгів стала робота Степана Ганжі «Ескіз до килима “Козак Мамай”» — за неї заплатили $1200. Серед інших вдалих продажів: «Виноград» Notuko пішов за $1000, «Поцілунок на березі моря» Романа Жука — також за $1000. Роботу Павла Фулея «Стелися, барвінку…» придбали за $950, «Silent space» Waone — за $900, як і «Невидимий зв’язок» Петра Старуха. Завершили список продажів «Персонажі» Анатоля Степаненка, які пішли за $350.

«Результати сьомого аукціону показують: українське мистецтво цікавить покупців у різних цінових діапазонах. Для нас принципово було створити умови, за яких приєднатися до торгів могли не лише досвідчені колекціонери, а й ті, хто тільки починає власну збірку. Ми прагнули довести — колекціонування не обов’язково про великі гроші. Доступна ціна не применшує художньої чи культурної вартості твору, а можливість купити роботу за помірну суму часто стає першим кроком до формування власної колекції», — розповіла Христина Івашина, мистецтвознавиця та керівниця Аукціонного дому «Меркурій».

У переліку представлених авторів — Олег Тістол, Анатоль Степаненко, Костянтин Зоркін, Сергій Святченко, Павло Бедзір, Володимир Дахно, Waone, Андрій Роїк, Ірина Максимова, Павло Фулей та інші митці.

Однією з обов’язкових умов участі в торгах була верифікація учасників. Такий підхід має на меті унеможливити придбання робіт українських художників особами, пов’язаними з росією чи Білоруссю.

Сьомий аукціон став для Аукціонного дому «Меркурій» ще одним кроком у розвитку сучасного українського артринку та популяризації колекціонування вітчизняного мистецтва серед широкої аудиторії.