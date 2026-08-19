На Самбірщині попрощалися з поліцейським батальйону КОРД Андрієм Мельником

На Самбірщині, у селі Канафости, провели в останню путь поліцейського батальйону КОРД (стрілецький) Андрія Мельника. Захисник загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Як повідомляють, трагедія сталася 11 серпня — ворожий безпілотник атакував позиції поблизу населеного пункту Олексієво-Дружківка. Андрію було лише 32 роки.

У рідне село на прощання із захисником зібралися рідні, друзі та побратими. Шану полеглому воїну віддали начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський разом зі своїми заступниками, керівники обласних підрозділів поліції, а також побратими Андрія, серед яких і т.в.о. командира батальйону КОРД (стрілецький) Василь Мац.

Службу Андрій розпочинав в Управлінні поліції охорони у Львівській області. У 2024 році він приєднався до батальйону поліції Львівщини КОРД (стрілецький). Разом зі своїми побратимами виконував завдання на найнебезпечніших ділянках фронту.

«Андрій був людиною, на яку можна було покластися. Для побратимів він був надійним товаришем, для рідних – люблячим сином і братом. Сьогодні ми прощаємося з нашим колегою і Захисником, який віддав життя за Україну. Це біль для його родини, для побратимів і для всього колективу поліції Львівщини. Щирі співчуття батькам і брату Андрія. Ми пам’ятатимемо його і завжди будемо поруч із його родиною», – зазначив начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Андрія Мельника поховали з військовими почестями на батьківщині. Йому назавжди 32 роки. У родини залишилися мама, батько та брат, які тепер несуть цей біль втрати.