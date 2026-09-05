У Львові зникли трамваї, що стали символом Садового

На маршрутах №2 і №7 сьогодні, 5 вересня, не курсує жоден низькопідлоговий трамвай.

Про це повідомили на Гарячій лінії міста Львова.

Заявник звернувся з прямим питанням: «Прошу надати відповідь, чому на зазначених маршрутах сьогодні немає жодного низькопідлогового трамваю?»

Вздовж цих ліній розташовано багато медичних закладів, тому доступний транспорт там особливо потрібний.

У Львові наразі налічується 50 низькопідлогових трамваїв.

Однак їх розподіл по маршрутах нерівномірний: на маршруті №9 їх значно більше, на №8 — окремі вагони, а на маршрутах №1 і №6 — по два від сили.

У зверненні просять врахувати наявність великої кількості низькопідлогових трамваїв і направити їх на ті маршрути, де вони потрібні найбільше.