Как слить воду из паровой трубы и не выпустить пар

В паровой трубе кроме пара всегда появляется вода. Она бьёт по отводам, холодит батарею и зря жжёт газ в котле. Компания УКРСПЕЦАРМАТУРА со склада в Киеве держит приборы, которые эту воду спускают сами: поплавковые на фланце и на резьбе, сталь WCB, давление 16 атмосфер.

Если воду не слить, теплообменник «захлёбывается», а живой пар свистит в конденсатную линию. Именно конденсатоотводчик после калорифера или змеевика выпускает воду и воздух и оставляет пар в трубе. Модель берут под нагрузку, не «какой нашёлся в ящике».

Два рабочих принципа без формул

Поплавковый похож на бачок унитаза. Вода наполняет камеру — поплавок всплывает и открывает клапан. Пара в камере нет — клапан закрыт, греть улицу нечему. В линейке это фланец или резьба, Ду 15 и больше, корпус WCB, до +300 °C. В карточке пишут пропуск 45–24 000 кг/ч: это вся линейка, не одна железка.

Термодинамический держит один стальной диск. Вода идёт медленно — диск поднимается, вода уходит. Быстрый пар прижимает диск обратно. Деталей мало, в пыльном цеху проще жить. На слабом потоке диск может щёлкать и садиться криво, если размер взяли с трубы, а не с расхода.

Пар — это газ. Конденсат — уже вода. Прибор должен отличить одно от другого без оператора. Если отличить не умеет, котёл работает, а цех всё равно мёрзнет на дальнем калорифере.

Куда какой ставить

поплавковый — ровная нагрузка, вода идёт почти всё время;

диск — короткая магистраль, мало места под большую камеру;

фланец PN16 — узел можно снять и починить;

резьба PN16 — маленькая врезка;

сталь WCB до +300 °C — обычный насыщенный пар, не «на глаз перегретый».

На ветке с несколькими потребителями конденсатоотводчики не вешают пачкой на один коллектор. У каждого аппарата свой слив. Иначе один закрытый поплавок душит соседа. Перед прибором ставят фильтр, после — смотровое стекло или вентиль. Ржавчина в седле дороже самой железки.

Почему нельзя брать Ду «как у трубы»

Труба широкая — ещё не повод брать такой же корпус. Считают, сколько воды выпадает за час: мощность аппарата плюс запас на пуск, когда конденсата больше. Маленький проход не успеет на старте. Слишком большой начнёт пропускать пар и щёлкать.

Отдельно считают конденсатоотводчик для пара после редуктора. Давление упало — объём вырос, и вчерашний Ду уже не тянет пуск. На калорифере поток ровный, на сушилке рваный. Поплавок лучше держит ровный слив. Диск проще в ремонте, но на рваном режиме быстрее съедает седло.

Что списать с таблички до заказа

Давление и температуру пара именно на этом участке. Сколько конденсата в час минимум и максимум, с пуском. Фланец или резьба — под то, что уже стоит. Материал корпуса под среду: WCB для обычного контура. Куда ставить: низ трубы, тупик, байпас на замену.

Байпас нужен, чтобы сменить узел и не глушить всю ветку. Обратный клапан после слива не пускает чужую воду из общего коллектора обратно в камеру. Без него поплавок «тонет» и держит клапан открытым — пар снова греет улицу.

Не ставьте слив наверх трубы: вода сама туда не полезет. Только низ, с уклоном к прибору. Иначе камера сухая, а внизу уже молотит гидроудар. Это не мелочь монтажа.

Если прибор новый, а труба всё равно шипит

Диск целый, а прокладка фланца села. Или фильтр забит, и поплавок не на что подниматься. Или Ду взяли с трубы. Тогда пар орёт в конденсатную линию, а котёл жжёт топливо дважды: один раз в топке, второй — в трубе без пользы.

Проверка простая. На выходе должна быть горячая вода с редкими клубнями, не сухая струя. Если линия воет как редуктор — корпус великоват или седло уже не держит. Тогда ищут не «такой же ещё один», а давление, расход и тип клапана.

Склад в Киеве, ул. Левадная, 30, отгрузка по Украине перевозчиками. Для подбора хватает четырёх цифр: давление, температура, расход конденсата и тип соединения. Без них любой корпус на пуске будет лотереей.