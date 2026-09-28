У Сокільниках розробляють проєкт сучасної станції очищення стічних вод

У Сокільниках під Львовом почали розробляти новий проєкт у галузі водовідведення. ТОВ «Сокіл-Л» й ТОВ «Нова-КОС» уклали меморандум про співпрацю для реалізації майбутньої станції перекачування та очищення стічних вод.

Проблема водовідведення є надзвичайно гострою для Сокільників, які стрімко ростуть. У селі досі не обладнали власні очисні споруди. За словами голови громади Тараса Сулимка, станом на червень понад 60% населення підключили до централізованої каналізації. Частина стічних вод транспортується через колектор «Львівводоканалу» на міські очисні споруди Львова. Водночас у громаді вже працюють над розробкою окремого проєкту власних комунальних очисних споруд.

Згідно з меморандумом, нова станція розміститься на ділянці, що належить ТОВ «Сокіл-Л». Ця компанія має забезпечити доступ до території для проведення топографо-геодезичних, геологічних та інших інженерних досліджень. Також вона передасть наявну містобудівну та технічну документацію.

На початковому етапі партнери визначать основні технічні параметри об’єкта, проаналізують можливі технологічні рішення та обладнання, підрахують приблизну вартість будівництва. Крім того, розглянуть варіанти фінансування, реалізації та подальшої експлуатації станції.

При виборі технічних рішень компанії домовилися особливу увагу приділяти енергоефективності, екологічній безпеці та дотриманню державних будівельних норм.

Для ТОВ «Нова-КОС» цей проєкт не перший у сфері очищення води. У вересні компанія повідомила про участь у будівництві нових очисних споруд у Калуші Івано-Франківської області. Інвестиції в цей проєкт оцінюють у 513 мільйонів гривень.