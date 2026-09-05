У Львові перекриють ще один відрізок вулиці Залізничної — як організувати об’їзд

У Львові з понеділка, 7 вересня, розпочнеться третій, завершальний етап реконструкції вулиці Залізничної.

Через роботи перекриють рух для приватного транспорту на ділянці від вулиці Шараневича до вулиці Короткої.

Водіїв просять планувати маршрути об’їзду заздалегідь.

Наразі ремонт триває на відрізку від вулиці Ясної до вулиці Шараневича.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Об’їжджати перекриту ділянку можна так:

З боку вул. Городоцької — об’їзд пролягає через вулиці Хотинську й Голубовича. Далі — Головацького, Декарта, Марка Вовчка та Олени Степанівни. Потім — Квітки-Основ’яненка, Бортнянського й Луцького з виїздом на вул. Шевченка.

З боку вул. Шевченка — маршрут йде через вул. Левандівську та Залізничну до місця перекриття. Далі — через вулиці Ясну, Братів Дужих і Братів Міхновських з виїздом на вул. Городоцьку.

Реконструкцію вулиці Залізничної розпочали наприкінці 2025 року.

Проєкт передбачає повну заміну комунікацій і оновлення дорожнього покриття.

Також передбачили облаштування двох велосмуг, ремонт тротуарів і створення паркомісць.

Проїзну частину і велосмуги вистелять асфальтобетоном.

Паркомісця замостять бруківкою, а тротуари облаштують плиткою ФЕМ.

Вулицю вирівняють в один рівень, щоб пересування стало зручнішим для різних категорій мешканців.

Більшість пішохідних переходів піднімуть до рівня тротуарів.

Реконструкцію фінансують за кредитні кошти.

Створено за матеріалами: 032.ua