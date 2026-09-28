Трагедія на Дрогобиччині: у ДТП з трактором загинув чоловік
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Трагедія на Дрогобиччині: у ДТП з трактором загинув чоловік

Марко Лук'яненко

У одному з сіл Дрогобицького району трагічно загинув водій трактора Xingtai після перекидання машини.

Головне управління Національної поліції у Львівській області повідомило подробиці інциденту.

26 вересня, близько опівночі, 67-річний чоловік, мешканець місцевого села, втратив контроль над трактором Xingtai і перекинувся.

Отримані травми виявилися смертельними – водій загинув на місці події.

Поліція Дрогобицького району розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство, правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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