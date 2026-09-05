Садовий опинився в центрі нового скандалу через укриття у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував мешканцям облаштовувати братські могили в підвалах багатоповерхів — і робити це за власний кошт.

У суботу він опублікував у соцмережах допис про візит у підвал на вулиці Джоржа Вашингтона.

За словами посадовця, там ініціативна група мешканців прагне облаштувати укриття у власному підвалі багатоповерхівки.

«Підготовка до зими починається і з розмови із сусідами. У якому стані наш підвал? Чи можна облаштувати в ньому найпростіше укриття?»

На відео видно типовий багатоквартирний будинок Львова. Люди вже об’єдналися й звернулися до міської влади.

Разом оглянули приміщення та визначили перелік необхідних робіт. Попереду — збори співвласників, обстеження й виконання робіт.

Місто відновлює великі укриття та облаштовує сховища у школах. Для підвалів житлових будинків діє програма співфінансування.

Поговоріть із сусідами, головою ОСББ або з управляючою компанією. Зверніться до районної адміністрації, щоб уточнити можливості та підтримку від міста.

«Осінь — це остання можливість підготуватись до зими. Якою б вона не була», — написав Садовий.

Пост мера в соцмережах одразу викликав хвилю критики серед львів’ян.

«Пане Садовий, де укриття на Сихові великі, які ви обіцяли збудувати в 22‑му році? Обіцянка була», — питають мешканці.

«Підвал у панельному будинку — це не укриття. У районі нормального укриття немає, думаю, й по місту також», — пишуть у коментарях.

«Це просто підвал, який може завалитися, або максимум — перехід. Там не витримаєш від страшних звуків», — додають люди.

«Не розумію, як підвал може вважатися укриттям, особливо в панельному будинку. Поясніть, будь ласка», — запитують мешканці.

«П’ятий рік війни на дворі. Як же хочеться бути при владі», — коментують деякі користувачі.

«Що за брєд… Укриття треба БУДУВАТИ, а не язиком ляпати», — обурюються інші.

«Підвал не може бути укриттям — при прямому влучанні це буде могилою для людей, не дай Бог», — пише Світлана Никончук.

«Садовий перекладає все на мешканців. А що він робив чотири роки? Землю крав і забудовував усе підряд», — йдеться в одному з повідомлень.

«Сам іди, Андрію, в таке укриття в панельці. Це знущання над людьми», — звертаються до мера.

«Ще сходіть у “укриття” на В.Великого, 89 (6‑й під’їзд). Там, мовляв, аварійний вихід забитий сміттям і навіть дозволи ЖЕКу є», — пишуть користувачі.