Навіть після дощів рівень води у річках Львівщини залишається критично низьким

Річки Львівщини залишаються маловодними, незважаючи на нещодавні опади.

Рівень води на більшості ділянок продовжує падати, а в окремих місцях він опустився навіть нижче за мінімальні багаторічні показники. Таку інформацію надали у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Гідрологи зазначають, що останнім часом рівень води у річках області змінювався несуттєво — на 1–7 см, при цьому переважно знижувався. Більшість водотоків демонструють значення, близькі до мінімальних багаторічних.

У деяких місцях рівень води впав на 1–2 см нижче від цих мінімумів. Наприклад, таку ситуацію зафіксували на річці Тисмениця біля Дрогобича та на річці Орава поблизу хутора Святослав.

На Львівщині досі діє попередження про небезпеку стихійного гідрологічного явища — надзвичайно низькі рівні води.

Річки Львівщини і надалі мілітимуть

Гідрологи прогнозують, що найближчої доби суттєвих змін не відбудеться. Річки області залишаться у стані малозмінної низької літньо-осінньої межені. Вода може трохи коливатися, але загальна тенденція — до подальшого зниження рівня.

Температура води на гірських притоках Дністра коливається від 3 до 10 °C. На інших річках Львівщини цей показник сягає 11–15 °C.

Отже, навіть нещодавні дощі не забезпечили помітного підвищення рівнів річок. Якщо опади залишатимуться недостатніми, маловодність у річках Львівщини триватиме.