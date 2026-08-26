У Львові змінять назви ТМО №1 та ТМО №2

Львівська міськрада перетворила ТМО №1 та ТМО №2 на комунальні некомерційні товариства. Жодних практичних змін у роботі медичних закладів це не передбачає.

25 серпня на сесії Львівської міської ради депутати ухвалили рішення про зміну назв двох територіальних медичних об’єднань міста та затвердили для них типовий статут.

За рішення проголосували 40 депутатів.

Документ передбачає перейменування КНП “Львівське територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” (ТМО №1) та КНП “Львівське територіальне медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги” (ТМО №2) на комунальні некомерційні товариства.

Такі зміни стали наслідком закону “Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період”, який Верховна Рада ухвалила торік. Згідно з ним, усі державні та комунальні підприємства повинні трансформуватися в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

У міськраді наголосили: для пацієнтів та роботи закладів нічого не зміниться. Лікарні й поліклініки продовжать працювати у звичному режимі, а порядок отримання медичної допомоги залишиться незмінним.

Після державної реєстрації ТМО №1 отримає нову офіційну назву – комунальне некомерційне товариство “Перше клінічне територіальне медичне об’єднання м. Львова”. ТМО №2 називатиметься комунальним некомерційним товариством “Друге клінічне територіальне медичне об’єднання м. Львова”.

Засновником обох медичних об’єднань залишиться Львівська міськрада, а їхнє майно продовжить перебувати у комунальній власності Львівської громади.





На сьогодні внаслідок медичної реформи у Львові діють два територіальні медичні об’єднання. Перше ТМО зареєстрували наприкінці 2021 року. До його складу входять чотири відокремлені підрозділи: лікарня святого Пантелеймона, лікарня святого Луки, лікарня святого Миколая та лікарня святої Анни.

Друге ТМО об’єднує 5-у лікарню, лікарню Князя Лева, 4-у лікарню, лікарню “Госпіс”, а також з 2024 року – пологове та гінекологічне відділення на вул. Рапопорта, гінекологічне відділення на вул. Русових, поліклініку на вул. Озаркевича та амбулаторії на вул. Величковського й вул. Олени Степанівни.

У листопаді 2025 року депутати Львівської міськради погодили приєднання міських поліклінік до двох ТМО.