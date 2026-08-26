Мати головного тренера «Карпат» Франа Фернандеса пішла з життя: подробиці трагедії

Мати головного тренера львівських «Карпат» Франа Фернандеса пішла з життя. Чаро Діас не дожила до 70-го дня народження — їй було 69 років.

У Чаро Діас залишилися син Фран, дочка Гема та троє онучок. Як повідомляє видання La Voz de Almería, жінці стало погано ввечері 22 серпня прямо в її будинку в Альмерії. Лікарі назвали причину смерті — серцевий напад. Медична бригада прибула швидко, проте врятувати Чаро вже не вдалося. Керівництво львівських «Карпат» звернулося зі словами співчуття до тренера та його близьких.

«Ми поділяємо горе головного тренера та його рідних і підтримуємо їх у ці тяжкі дні», — заявили в клубі.

Фран Фернандес керує «Карпатами» з січня 2026 року. За цей період команда під його керівництвом провела 18 поєдинків: одержала 10 перемог, чотири рази розписала мирову та чотири рази поступилася суперникам.