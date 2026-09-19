На Львівщині водій збив двох 14-річних дівчат: одна загинула, інша поранена (ФОТО)

У селі Бутини Шептицького району автомобіль наїхав на двох 14-річних дівчат; одна з них загинула.

Про це повідомляють поліція Львівської області та Львівська обласна прокуратура.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 вересня, близько 20:20 у селі Бутини.

За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля Renault здійснив наїзд на двох підлітків.

Одна дівчина померла на місці від отриманих травм, іншу госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

На місці працюють слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління поліції Львівщини, відділення поліції №2 Шептицького районного відділу та інші профільні служби.

Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, або без такого.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці нині встановлюють усі обставини події.





